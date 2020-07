Traffico Roma del 11-07-2020 ore 08:30 (Di sabato 11 luglio 2020) Luceverde Roma amici ascoltatori Buongiorno e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani sul raccordo anulare per Traffico rallentamento in carreggiata interna Gra Laurentina e Pontina regolare la circolazione sulle altre strade della capitale nulla da segnalare anche sul percorso Urbano della A24 per Teramo e lungo le due diramazioni dell’autosole la Nord e la sud in città su Corso Italia fino al 7 di agosto per interventi sulla rete del gas chiuso il tratto tra via Marche via Toscana di conseguenza deviate su via Boncompagni le linee di bus 80 94 190 e 495 in arrivo rispettivamente da Piazzale Clodio Cornelia e Valle Aurelia non effettuano la fermata nel sottovia di Corso d’Italia altezza via Romagna fino al 17 di luglio poi per lavori di ripristino della sede stradale in via Don Carlo Gnocchi sono possibili disagi ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-07-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Coronavirus, l'Italia pronta ad allungare la lista dei Paesi bloccati: ecco quali rischiano

Mercoledì sarà rivista la lista dei Paesi da cui non si può partire o transitare per raggiungere l'Italia. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, scade il 14 luglio. Sarà fat ...

Albano, incendio a Roncigliano: la discarica infiamma gli animi dei candidati. Orciuoli: “Fu il Pd ad autorizzare il settimo invaso”

Un grande incendio ha saturato l’aria ieri per i residenti in via Roncigliano, ad Albano Laziale nella popolosa frazione di Cecchina proprio vicino alla discarica. In un terreno agricolo insisteva una ...

