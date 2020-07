NBA, Belinelli: “L’attesa di ripartire, tra anello anti-covid e voglia di giocare” (Di sabato 11 luglio 2020) Marco Belinelli è pronto a tornare in campo per chiudere la stagione NBA. Campionato che riprenderà il 31 luglio nell’inedita cornice di Disney World ad Orlando, in Florida. Il cestista azzurro ha parlato ai giornalisti in videoconferenza, rivelando le proprie sensazioni in vista del ritorno in campo dopo una sosta così prolungata. Sulla sua maglietta dei San Antonio Spurs, Belinelli porterà la scritta “Uguaglianza”, un modo per dire “no” al razzismo. L’azzurro sta vivendo questi ultimi giorni di attesa in quarantena, ma a differenza di alcuni suoi colleghi “non mi lamento del cibo. C’è molta gente fuori che sta male, non mi sembra il caso di porre problemi per il cibo. È vero lo lasciano dietro la porta, a volte è freddo, ma sono certo che la situazione ... Leggi su sportface

