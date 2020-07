L’infezione da virus Zika, subito dopo la nascita porta problemi cerebrali (Di sabato 11 luglio 2020) Uno studio effettuato dai ricercatori della Emory University ha evidenziato novità molto interessanti per quanto riguarda l‘infezione da virus Zika. I ricercatori hanno dimostrato che l’infezione da virus Zika subito dopo la nascita, può determinare problemi celebrali e comportamentali come deficit socio-emotivi, motori e cognitivi. Lo studio citato rappresenta il primo in assoluto che ha per oggetto i potenziali effetti a lungo termine derivanti dall’infezione Zika. Il ricercatore che ha coordinato l’intero studio, Ann Chahroudi ha precisato che la dimostrazione dei devastanti danni derivanti dal virus Zika, sono stati individuati sui cervelli ... Leggi su quotidianpost

Coronavirus : come proteggersi dall’infezione per via aerea Una lettera firmata da 239 scienziati di 32 Paesi e anticipata dal New York Times spiega come una delle vie di contagio potenzialmente più pericolose sia rappresentata dalle goccioline emesse respirando e parlando, che restano ...

Una lettera firmata da 239 scienziati di 32 Paesi e anticipata dal New York Times spiega una delle vie di contagio potenzialmente più pericolose sia rappresentata dalle goccioline emesse respirando e parlando, che restano ... Coronavirus - gli effetti sul cervello : la storia del prof sopravvissuto all’infezione Si è già parlato di danni permanenti ai polmoni o di problemi respiratori persistenti in alcuni pazienti affetti da Coronavirus . E ora, secondo alcuni studi sui danni neurologici accusati dai pazienti più gravi e secondo il ...

Si è già parlato di danni permanenti ai polmoni o di problemi respiratori persistenti in alcuni pazienti affetti da . E ora, secondo alcuni studi sui danni neurologici accusati dai pazienti più gravi e secondo il ... Coronavirus - ‘poco’ Rna nei nuovi tamponi : “Non in grado di infettare cellule in vitro - siamo nella coda dell’infezione” I tamponi piu’ recenti positivi al Covid-19 analizzati nel laboratori dell’Universita’ di Perugia contengono una “bassa quantita'” di Rna virale non in grado di infettare le cellule in vitro. E’ quanto ...

Tg3web : Sono diversi i medici ai quali le compagnie assicurative private, non riconoscono l'infezione da coronavirus come u… - QuotidianPost : L’infezione da virus Zika, subito dopo la nascita porta problemi cerebrali - MauroV1968 : @mashiro_17 @stefaniaconti @antonioripa @Giulio_Firenze @meteorologo777 Non è ancora provato che essere stato infet… - GiuliaTulla : @LegaSalvini Avete usato la stessa enfasi per l’imprenditore veneto, che pur sapendo di essere positivo al virus, s… - Profilo3Marco : RT @Cartabiancarai3: #Galli: 'Ci sono stati dei problemi legati a chi era in grado di diffondere il virus: quello dei super diffusori è un… -

Ultime Notizie dalla rete : L’infezione virus Fauci: «Il virus resta forte, negli Usa è fuori controllo. Trump mi ha messo da parte? Dopo ha capito... Corriere della Sera