Lazio-Sassuolo 1-2: il baby Raspadori e Caputo, gli emiliani corrono e Inzaghi si è fermato (Di sabato 11 luglio 2020) Esordiente dal primo minuto, l’attaccante si vede annullare una rete nel primo tempo, ma va a segno su assist dell’appena entrato Caputo in avvio di ripresa. Il raddoppio al 91’ Leggi su corriere

Caputo e il Sassuolo affossano la Lazio - terza sconfitta consecutiva per Inzaghi La Lazio perde la terza partita consecutiva . Lazio - Sassuolo finisce 1-2. A decidere il risultato è Caputo , nel recupero. Inzaghi vede lentamente e progressivamente scomparire il sogno scudetto. Una partita in cui non sono mancate le polemiche ...

Gazzetta_it : Gol! Lazio - Sassuolo 1-1, rete di Raspadori G. (SAS)
Gazzetta_it : Gol! Lazio - Sassuolo 1-2, rete di Caputo F. (SAS)