Juventus-Atalanta 2-2: highlights, voti e tabellino (Di sabato 11 luglio 2020) Juventus-Atalanta 2-2: highlights, voti e tabellino della partita clou per la 32esima giornata di Serie A all’Allianz Stadium. Juventus-Atalanta: un punto che vale tre e scudetto più vicino, anche giocando male. Nel primo tempo una sola squadra in campo, perché la Juve cerca di partire forte ma si spegne quasi subito. E allora l’Atalanta capisce … L'articolo Juventus-Atalanta 2-2: highlights, voti e tabellino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - Atalanta_BC : Verificato La formazione nerazzurra! ?? Your #StartingXI to face Juventus! ?? #JuveAtalanta #GoAtalantaGo ???? - DAZN_IT : Pillola statistica: al momento l'Atalanta detiene il 71% di possesso palla all'Allianz Stadium contro la Juventus ??… - DelbonoRoberto : RT @SkySport: JUVENTUS-ATALANTA 2-2 Risultato finale ? ?#Zapata (16') ?rig. #Ronaldo (55') ?#Malinovskyi (81') ?rig. #Ronaldo (90') ? ? htt… - Danvesfood : RT @capuanogio: La #Juventus è sopravvissuta all'#Atalanta #JuventusAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Atalanta

LEGGI ANCHE --> Atalanta, Gasperini: «Contro la Juve esame Champions ... la squadra bergamasca era in partenza per Torino per la partita di stasera contro la Juventus. Nel video diffuso in rete si ...La 32esima giornata di Serie A si è aperta oggi, sabato 11 luglio, con i tre anticipi in calendario. L’ultimo di questi ha visto Juventus e Atalanta pareggiare per 2-2, con i bianconeri salvati da due ...