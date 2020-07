Inter: nessuna lesione per Lukaku (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 11 LUG - nessuna lesione per Romelu Lukaku, che è quindi a disposizione di Antonio Conte per la partita di lunedì sera contro il Torino. L'allenatore valuterà se concedere una giornata ... Leggi su corrieredellosport

Nessun lungo stop dunque, pericolo scongiurato, il leader indiscusso dell'Inter non mancherà in quello che si sta dimostrando il periodo più difficile della stagione nerazzurra. L'allenatore valuterà ...

Ceccarini: “L’Inter è orientata a rilanciare Nainggolan, il Milan ad acquistare Rebic. Ai rossoneri piace molto Vlahovic”

Attraverso un editoriale su TMW il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato di alcune trattative che vedono da vicino anche la Fiorentina: “L’Inter è orientata a rilanciare Nainggolan dopo la bella sta ...

