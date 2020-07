Incidente stradale culmina in sparatoria, 3 arresti a Palermo (Di sabato 11 luglio 2020) È un Incidente stradale la causa che portò ad una sparatoria avvenuta a Palermo nel quartiere Danisinni. I carabinieri hanno ricostruito in meno di un anno che quegli spari vennero esplosi dopo un tamponamento tra due auto. La sparatoria avvenne in pieno giorno. Questa mattina i Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi su delega della Procura della Repubblica di Palermo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale nei confronti di 3 indagati. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di rissa, lesioni personali, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da sparo. I fatti oggetto di ... Leggi su direttasicilia

Il figlio di Vasco Rossi a processo per incidente stradale. “Su di me hanno detto cose allucinanti” Davide Rossi , figlio del cantante Vasco , davanti al giudice monocratico al processo che lo vede imputato per i reati di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale ripete la sua versione. “Ci siamo fermati, siamo ...

Davide , del cantante , davanti al giudice monocratico al che lo vede imputato per i reati di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale ripete la sua versione. “Ci siamo fermati, siamo ... Marina di Camerota - muore in un incidente stradale un giovane centauro Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un incidente mortale, il terzo nel giro di pochi giorni in provincia di Salerno che costa la vita ad un giovane motociclista. L’ultima tragedia si è verificata a Marina di Camerota . A perdere la ...

Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un mortale, il terzo nel giro di pochi giorni in provincia di Salerno che costa la vita ad un motociclista. L’ultima tragedia si è verificata a di . A perdere la ... Michele Bravi e l’incidente stradale : ecco il verdetto del processo Questo articolo Michele Bravi e l’incidente stradale: ecco il verdetto del processo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Michele Bravi è stato coinvolto in un incidente stradale in cui è morta ...

occhio_notizie : La tragica scomparsa di Federico ha spezzato il cuore dell'intera comunità - PatimoStefano : Incidente stradale nel Modenese, morto 21enne - barinewstv : Incidente stradale nel Modenese, morto 21enne - CorriereQ : Incidente stradale nel Modenese, morto 21enne - MMM140619mmy : RT @MoomooITALIA: Un'altra volta Hyejin era rimasta coinvolta in un lieve incidente stradale e lo zio, il primo ad essere stato al corrente… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Incidente stradale nel Modenese, morto 21enne Agenzia ANSA "E’ una cosa inaccettabile, servono gli autovelox"

Io le percorro tutti i giorni, ne so qualcosa". Interviene così Marco Giacchetti, titolare dell’omonimo stabilimento balneare e ristorante a Portonovo, dopo l’ennesimo incidente stradale. Lavora e ...

Portonovo, strada a rischio

Francesco Cipriano, comandante della polizia stradale di Ancona, la provinciale del Conero ha registrato tre incidenti gravi nel giro di pochi giorni. E’ una strada pericolosa? "Non sono le strade ad ...

Io le percorro tutti i giorni, ne so qualcosa". Interviene così Marco Giacchetti, titolare dell’omonimo stabilimento balneare e ristorante a Portonovo, dopo l’ennesimo incidente stradale. Lavora e ...Francesco Cipriano, comandante della polizia stradale di Ancona, la provinciale del Conero ha registrato tre incidenti gravi nel giro di pochi giorni. E’ una strada pericolosa? "Non sono le strade ad ...