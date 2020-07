Immagini hot e video dell’orrore, così si “divertivano” i ragazzini sul web (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Dangerous Images” questo il nome della complessa operazione della Polizia postale e delle comunicazioni che oggi ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni. Perquisizioni che si estendono su tutto il territorio nazionale, Napoli compresa, sono difatti ben 14 le città italiane coinvolte nello scambio e cessione di materiale pedopornografico. Tutto è partito dalla città di Lucca, dove una mamma ha denunciato il proprio figlio. Da lì la scoperta agghiacciante: i giovanissimi si divertivano a scambiare materiale pedopornografico e non solo. L’attività è stata svolta dai poliziotti del Compartimento Polizia Postale per la Toscana coordinati dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze Antonio Sangermano. La ... Leggi su anteprima24

