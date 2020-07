Il Barcellona vince e rimane a -1 dal Real, l’Atletico vince e resta terzo (Di domenica 12 luglio 2020) La Liga è ufficialmente ripartita. La 36esima giornata è incominciata con i seguenti match: Osasuna-Celta Vigo, Valladolid-Barcellona e Atletico Madrid-Betis. Il primo match ha visto confrontarsi Osasuna-Celta Vigo. La partita è terminata 2-1. All’inziale vantaggio del Celta Vigo con gol di Santi Mina al 11′ ha risposto l’Osasuna con i gol di Galleco al 24esimo minuto e gol vittoria di Arnaiz al 92esimo minuto. Questo risultato lascia ancora invischiato il Celta Vigo nella lotta salvezza, tutto verrà deciso nelle prossime due giornate. il secondo match della serata ha messo a confronto Valladolid e Barcellona. il match è terminato 1-0 con gol di Arturo Vidal al 15esimo minuto del primo tempo. Questo risultato mette continua pressione al Real Madrid che non dovrà ... Leggi su sport.periodicodaily

sowmyasofia : Il Barcellona vince e rimane a -1 dal Real, l’Atletico vince e resta terzo - mattweuu : @GliEhuilibri @2Biagetti @FIGC Guarda chi vince da 20 anni a sta parte... Il Barcellona e il Bayern che hanno scuol… - leijlo : @EL10juve @enricodanna Allora che esultiamo a fare quando battiamo real e barcellona, se poi o si vince la champion… - RaiSport : Il #Barcellona vince a #Valladolid e resta in scia del #RealMadrid Decide il gol di #Vidal al 15'. I #Blancos affr… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Liga – Valladolid-Barcellona 0-1: goal decisivo di Vidal: Liga – Vallad… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona vince

Una vittoria di misura, la seconda di fila, ma comunque importantissima per il Barcellona di Quique Setien che si porta a casa i tre punti e tiene ancora il fiato sul collo al Real Madrid. La rete di ...Se andranno a Lisbona, ai quarti ci saranno Real o City per i bianconeri e il Bayern (o Chelsea) per la squadra di Gattuso NYON (SVIZZERA) Il sorteggio per i quarti e le semifinali di Champions, tra ...