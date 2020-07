Focolai Emilia, 158 positivi alla Bartolini e 43 a Tnt. La Regione: «Test su 70mila lavoratori» (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo i Focolai in Tnt e Bartolini, Test su 70mila lavoratori della logistica. «Da qualche giorno in Emilia-Romagna assistiamo ad una cinquantina di casi positivi, oggi sono 47, un pochino meno... Leggi su ilmattino

AGGIORNAMENTO – Coronavirus, a Piacenza sabato a doppio zero: nessun decesso e nessun nuovo positivo. E’ questo il punto della situazione, secondo il report inviato dalla Regione Emilia Romagna e aggi ...Bologna, 11 luglio 2020 – Ventidue nuovi casi (ieri 36), 12 dei quali riconducibili al focolaio Tnt e 4 in quello alla Bartolini. Undici, in tutto, i sintomatici. È questo, mentre non si registra alcu ...