E' crisi Lazio. I biancocelesti subiscono la rimonta del Sassuolo e restano a - 7 dalla Juventus. Bye bye Scudetto (Di sabato 11 luglio 2020) Ad aprire la 32esima giornata di Serie A, una partita molto interessante, Lazio-Sassuolo. I biancocelesti, reduci da due sconfitte, devono rialzarsi. Seppur lo Scudetto sembri ormai fantasia, infatti, c'è un secondo posto da difendere dagli attacchi della formidabile Atalanta di Gasperini. Di fronte, però, c'è un Sassuolo formato Europa League. RIVELazioNE RASPADORI - In un pomeriggio di metà luglio, ecco che il calcio italiano scopre Giacomo Raspadori. Schierato, a sorpresa, titolare al posto... Leggi su 90min

E alla fine riesce a completare la rimonta in pieno recupero grazie alla rete del subentrato Caputo al 91'. La Lazio in crisi nera incassa la terza sconfitta consecutiva, fermandosi a 68 punti: la ...La Lazio non sa più vincere e perde 2-1 con il Sassuolo nella 32esima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. Al vantaggio di Luis Alberto nel primo tempo rispondono Raspadori a inizio ripresa e Cap ...