Diaco a ruota libera scatenato contro Mario Adinolfi (Di sabato 11 luglio 2020) Non solo lo scontro tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ad agitare le acque in casa Rai ci sono anche le vicende che ruotano intorno al conduttore di Io e te, Pierluigi Diaco. Lo stesso che aveva preso le difese di Lorella Cuccarini, si è trovato al centro di numerose polemiche per i suoi atteggiamenti durante le interviste. Polemiche che hanno toccato il picco con le parole pronunciate da un’ex collega di Diaco, Georgia Luzi, che non gli hanno propriamente reso giustizia. Furioso, Diaco ha annunciato di voler lasciare i social, mantenendo attivo soltanto il suo profilo Twitter, per chiudere invece tutti gli altri account. “Vi aspetto per la strada” ha scritto Diaco, ed è proprio su Twitter che è andata in scena una bagarre mediatica che ha ... Leggi su thesocialpost

Una sera di un anno fa ero davanti alla tv e mi sono imbattuta in “Io e te”, il programma di Pierluigi Diaco in cui “io e te” sta per “io e te che ascolti estasiato me”. Non avevo mai visto il program ...

