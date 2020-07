Cyberpunk 2077: al momento non c'è nessun piano per portarlo sul Game Pass (Di sabato 11 luglio 2020) In questi ultimi giorni Sony ha iniziato a velare i suoi assi nella manica relativi alla next gen, a differenza di Microsoft che ha optato per una linea più difensiva.E' lecito pensare che la compagnia americana punterà sempre di più sui suoi servizi come il Game Pass, magari inserendo qualche titolo di rilievo fin dal lancio. Se state pensando a Cyberpunk 2077 allora fareste bene a scordarvelo, in quanto il Lead PR Manager di CD Projekt RED, Radek Grabowski ha dichiarato che al momento non c'è nessun piano di portare il gioco sul Game Pass.Senza dubbio era prevedibile un finale simile, del resto parliamo di un AAA atteso da una larghissima parte di giocatori, tuttavia non si può ... Leggi su eurogamer

