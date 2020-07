Christo, rivelazione di un ponte (Di domenica 12 luglio 2020) Nell’opera di Christo Vladimirov Javacheff (1935-2020) e Jeanne-Claude Denat de Guillebon (1935-2009) coesistono due operazioni incompatibili: da una parte una sfida all’impossibile, poetica quanto suicidaria, impacchettare ovvero un monumento, un’architettura, un paesaggio o, per citare il suo ultimo intervento in Italia di grande successo (1.200.000 visitatori), il lago Iseo (The Floating Piers, 2016). Dall’altra parte, l’estenuante trafila sulla fattibilità e la realizzazione del progetto: trovare i fondi necessari; ottenere i permessi e le licenze; convincere municipalità, politici, amministratori, cittadini; studiare … Continua L'articolo Christo, rivelazione di un ponte proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

