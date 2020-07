Cdm - Osimhen, si continua a trattare sull'ingaggio: sfiorerà i 4mln a stagione (Di sabato 11 luglio 2020) Il Napoli continua ad attendere il sì definitivo di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe '98 individuato come erede di Arek Milik. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Cdm - Osimhen, si continua a trattare sull'ingaggio: sfiorerà i 4mln a stagione - sscalcionapoli1 : CdM - Osimhen riflette, nessuna paura per Napoli e Lille: serve pazienza #featured #ForzaNapoliSempre - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: CDM - Osimhen prende tempo, ma Napoli e Lille non sono in ansia, occorre avere pazienza - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: CDM - Osimhen prende tempo, ma Napoli e Lille non sono in ansia, occorre avere pazienza - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CDM - Osimhen prende tempo, ma Napoli e Lille non sono in ansia, occorre avere pazienza -