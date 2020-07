Cani e gatti avvelenati, perlustrazioni delle Unità cinofile dei Carabinieri forestali a Caronno, Gerenzano, Uboldo e Origgio (Di sabato 11 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Carabinieri in campo per la tutela degli animali. Segnalati sui social network sospetti casi di avvelenamento di Cani e gatti, il Comando provinciale dei Carabinieri e il Gruppo Carabinieri Forestale di Varese hanno messo in atto un’incisiva azione di prevenzione, monitoraggio e perlustrazione delle aree interessate, molte delle quali munite di videosorveglianza, oltre alla bonifica. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Cani e gatti avvelenati, perlustrazioni delle ... Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Cani gatti Marche approvano misure di sostegno per chi ha cani/gatti o li adotta! LAV La Fondazione Capellino con il Galliera e il San Martino

Circa 60mila pasti per cani e gatti del marchio Almo Nature sono stati consegnati ieri al personale degli ospedali San Martino e Galliera di Genova. Un’iniziativa benefica e solidale che coinvolge olt ...

Animali avvelenati, la Forestale schiera “Puma” il cane che fiuta le esche pericolose

È un pastore belga “malinois“ di 9 anni nata in Spagna ed è da sempre un cane anti-veleno. Docile coi bimbi ma quando è in azione risulta estremamente efficace Troppi cani avvelenati segnalati da tant ...

