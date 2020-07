Brook Brothers in bancarotta, l’azienda ricorre al Chapter 11 (Di sabato 11 luglio 2020) Brook Brothers in bancarotta. L’azienda ricorre al Chapter 11 per cercare di salvare il marchio degli abiti da uomo. MILANO – Brook Brothers in bancarotta. L’azienda ha deciso di ricorrere al Chapter 11 per cercare di salvare il marchio degli abiti da uomo. Nelle prossime settimane inizierà un percorso assistito durante il quale si cercherà di trovare un compratore per rilanciare la multinazionale gestita da Claudio Del Vecchio e che per diversi anni ha vestito i presidenti americani. Si chiude una delle pagine di storia della moda mondiale con la Brook Brothers pronta a vendere il marchio ad altre aziende per cercare di salvare i punti vendita e di ... Leggi su newsmondo

