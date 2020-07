Verona-Inter, scintille tra Conte e Juric a microfoni aperti. “Non rompere il c…. e stai muto”. “Zitto te, ma come ti permetti” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Juric non rompere il c… e stai muto”. “stai muto te, ma come ti permetti”. Il silenzio dello stadio Bentegodi vuoto, la concitazione del momento, l’audio che rimbomba e viene catturato dai microfoni di Sky. Così lo scambio di battute, non proprio verbalmente composto, tra il tecnico dell’Inter Antonio Conte e il collega dell’Hellas Verona, Ivan Juric, è finito direttamente nei salotti dei telespettatori tra l’imbarazzo dei telecronisti della pay tv. Le scintille tra i due allenatori sono arrivate sul punteggio di 1-0 per i veneti, grazie al gol di Lazovic dopo poco minuti, nel match valido per la 31esima giornata di campionato e ... Leggi su ilfattoquotidiano

