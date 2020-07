The Old Guard, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 10 luglio 2020) The Old Guard arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 10 luglio: disponibile l'atteso film con Charlize Theron e il nostro Luca Marinelli! The Old Guard arriva su Netflix in streaming a partire da oggi: disponibile lo spettacolare progetto con Charlize Theron e Luca Marinelli che racconta la storia d un gruppo di soldati immortali che opera in diverse epoche storiche. The Old Guard racconta la storia di un gruppo di soldati immortali che opera attraverso le diverse epoche storiche. Intrappolata nell'immortalità senza conoscerne le ragioni, Andromache of Scythia, detta Andy, e i suoi compagni di viaggio offrono i loro servizi a pagamento al miglior offerente. Ma nel 21° secolo l'immortalità è un segreto ... Leggi su movieplayer

ezechiela66 : The old guard nn ci posso credere c’è quel gran figo di #lucamarinelli - Think_movies : “The Old Guard”: la Featurette del film con Luca Marinelli su Netflix dal 10 Luglio - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Old Guard, intervista all'”immortale” Luca Marinelli - CattaniIc : RT @_camurria: Commento a caldo su The Old Guard: mi è piaciuto! ?? Forse dopo i film della Marvel e quelli di Star Trek, ho trovato una nu… - rkivemoonss : the old guard film d'azione più gay di tutti i tempi -