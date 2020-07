Temptation Island, piroetta di Antonio con la tentatrice: Annamaria si scioglie in lacrime. Un terribile sospetto (Di venerdì 10 luglio 2020) Abbracci, carezze, grattini e allusioni hot nell'idromassaggio. Antonio, fidanzato di Annamaria, sta trascorrendo il suo tempo a Temptation Island - il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 - con la single Ilaria. Poi fuori a cena sempre con la stessa tentatrice. “Vediamo questa love story” tuona Annamaria mentre guarda, ormai disillusa e amareggiata, i video del suo fidanzato che però non sembra aver dimenticato la sua compagna. “Non dimentico che dall'altra parte c'è Annamaria, una persona che mi aspetta, che mi ama. Non voglio deluderla”. A sorpresa mette un freno al rapporto con la single. Antonio sembra sempre più confuso. Annamaria dal canto suo ... Leggi su liberoquotidiano

