Sorteggi Europa League, le avversarie di Inter e Roma (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggiato il tabellone dei quarti e delle semifinali di Europa League: i nerazzurri, se dovessero superare l'ostacolo Getafe agli ottavi (si giocherà in campo neutro in Germania) sfideranno la vincente di Rangers-Bayer (1-3 all'andata); per i giallorossi, sempre in caso di vittoria contro il Siviglia, ci saranno o Wolverhampton o Olympiacos (1-1 all'andata).Gli accoppiamenti dei quarti di finale: Wolfsburg-Shakhtar (1-2 all'andata) contro Eintracht-Basilea (0-3 all'andata) Istanbul Basaksehir-Copenhagen (1-0 all'andata) contro LASK-Manchester United (0-5 all'andata) Olympiacos-Wolverhampton (1-1 all'andata) contro Siviglia-Roma Inter-Getafe contro Rangers-Bayer Leverkusen (1-3 all'andata). Le date Ottavi di finale: 5/6 agosto (ore 18:55 e ore 21) Quarti di finale: 10/11 agosto (ore 21) ... Leggi su ilfogliettone

