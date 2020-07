Roma, elicottero precipita nel Tevere: si cerca l'equipaggio (Di venerdì 10 luglio 2020) Un elicottero privato è precipitato nel fiume Tevere nella zona di Nazzano Romano, in provincia di Roma al confine con la provincia di Rieti. E' in corso un intervento di due squadre... Leggi su leggo

Affaritaliani : Elicottero privato precipita nel Tevere Sommozzatori in azione per le ricerche - affariroma : Elicottero privato precipita nel Tevere alle porte di Roma: ricerche in corso - - leggoit : Elicottero precipita nel #Tevere a #Roma: si cerca l'equipaggio - doddy610 : RT @fanpage: Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso htt… - fanpage : Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Le operazioni di ricerca sono tuttora i… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma elicottero Roma, elicottero precipita nel Tevere a Nazzano Adnkronos Precipita un elicottero nel Tevere: si cerca l’equipaggio

E’ precitato un elicottero nel fiume Tevere in una zona denominata ‘Tevere Farfa’ nei pressi del ristorante ‘Piccolo Paradiso’. Sono due le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Roma che assieme ...

Precipita elicottero nel Tevere, ricerche in corso

In zona Nazzano Romano si sta intervenendo con due squadre di terra dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma più i sommozzatori e l’elicottero Vf Drago 58, per la ricerca di un elicottero presumibilme ...

E’ precitato un elicottero nel fiume Tevere in una zona denominata ‘Tevere Farfa’ nei pressi del ristorante ‘Piccolo Paradiso’. Sono due le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Roma che assieme ...In zona Nazzano Romano si sta intervenendo con due squadre di terra dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma più i sommozzatori e l’elicottero Vf Drago 58, per la ricerca di un elicottero presumibilme ...