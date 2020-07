Pensione ora: con 27 anni di contributi, le possibilità (Di venerdì 10 luglio 2020) Uscire dal lavoro per accedere alla Pensione ora nel 2020 è possibile attraverso molte forme pensionistiche, tutte con requisiti specifici e a volte anche irraggiungibili, tutto dipende molto dalla vita lavorativa del lavoratore. Una carriera lavorativa discontinua, sicuramente presenterà più problemi di uscita rispetto a chi ha avuto una carriera lineare. Purtroppo, la crisi dell’Italia che perdura da tempo non ha certo aiutato i lavoratori. Rispondiamo a una lettrice che ci chiede di andare in Pensione ora, spolverando le pensioni news che lo permettono. Pensione ora: con 27 anni di contributi e 66 anni di età Un lettrice ci chiede: “Ho 66 anni finisco la disoccupazione in agosto ho 27 anni di ... Leggi su notizieora

