No, Anthony Fauci non è sposato con la sorella di Ghislaine Maxwell (Di venerdì 10 luglio 2020) Il 6 luglio su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra Anthony Fauci l'immunologo statunitense a capo capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases insieme ad una donna. L'immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «Pensa te: "Questo è il virologo statunitense Anthony Fauci con sua moglie Christine Maxwell. Si dà il caso che sia la sorella di Ghislaine Maxwell, che è stata arrestata dall'FBI qualche giorno ...

matteo_turri : RT @ricpuglisi: 'Probabilmente stiamo curando in modo più efficace i pazienti, anche con terapie che non avevamo prima.' ANTHONY FAUCI NEG… - carolarosato : RT @FunkyDancer_: Articolo del 30 Maggio, che riporto nuovamente. Il flop del vaccino Moderna di Bill Gates e del comparuzzo Anthony Fauci.… - HighResearchCRO : RT @research4lifeIT: Le chiare parole di Anthony #Fauci: “Penso che i #ricercatori italiani siano molto bravi e quelli che hanno lavorato c… - BLIND_DATA24 : @SebastianTano90 @valy_s Però Fauci ha un h-index da urlo, 174, nemmeno avvicinabile dai virologi italiani da telev… - DatabaseItalia : Donald Trump poche ore fa durante un'intervista a Fox News, ha attribuito la colpa del risorgere del coronavirus al… -