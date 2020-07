Nardella: GP F1 al Mugello si chiami GP di Firenze (Di venerdì 10 luglio 2020) Però le regole indicano che si si dovranno usare i criteri nazionali e cioe' bisognera' indicare o il nome dello Stato o il nome della regione Leggi su firenzepost

FirenzePost : Nardella: GP F1 al Mugello si chiami GP di Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Nardella Mugello

Firenze Post

FIRENZE – In caso di gran premio di Formula 1 al Mugello «ho fatto la proposta di chiamarlo gran premio di Firenze, ma mi hanno spiegato che si dovranno usare i criteri nazionali e cioe’ bisognera’ in ...Il Sindaco Dario Nardella ha convocato il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze mercoledì 15 Luglio 2020 alle ore 11, in modalità videoconferenza e presso la Sala Luca Giordano, in Palazzo Me ...