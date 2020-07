Milan, Braida: “Al momento non ci sono ragioni affinché io possa tornare” (Di sabato 11 luglio 2020) “Un mio ritorno al Milan? Non mi piace parlare del passato, ma il Milan è il Milan. Ho letto sui giornali di un mio presunto ritorno, ma al momento non ci sono ragioni verosimili affinché io possa tornare“. Queste le dichiarazioni di Ariedo Braida, ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, a proposito di un possibile ritorno in rossonero in futuro. Poi sulla capacità di gestire un club al giorno d’oggi: “In una società bisogna fare delle scelte e difenderle – ha spiegato ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show – Non puoi cambiare sempre, nel calcio ci sta sfiorare e non centrare gli obiettivi, bisogna avere coraggio. Se non si progetta presto, è un continuo ... Leggi su sportface

L'ex Milan Braida : "Champions? Ci sono 3 grandi favorite" In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ariedo Braida , ex direttore sportivo Milan e Barcellona: “In una società bisogna fare delle scelte e difenderle.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ariedo , ex direttore sportivo e Barcellona: “In una società bisogna fare delle scelte e difenderle. Milan - clamoroso ritorno di Allegri e Braida : svelato il piano di Arnauld svelato il piano di Bernard Arnauld , il noto imprenditore francese proprietario del gruppo del lusso LVMH, che pare voglia incaricarsi della rinascita del Milan . Sulla panchina potrebbe esserci il clamoroso ritorno di un allenatore che ha portato ...

il di Bernard , il noto imprenditore francese proprietario del gruppo del lusso LVMH, che pare voglia incaricarsi della rinascita del . Sulla panchina potrebbe esserci il di un allenatore che ha portato ... Milan - possibile ritorno in società di Braida : i dettagli Milan, l’ex calciatore rossonero potrebbe tornare in società dal prossimo anno al fianco del tedesco Rangnik Ariedo Braida potrebbe tornare al Milan. Sarebbe infatti la sua la figura che affiancherebbe Rangnick. Lui sarebbe il direttore ...

