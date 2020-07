Migranti, è boom di sbarchi: oltre 600 a Lampedusa in sole 24 ore (Di venerdì 10 luglio 2020) Dal Nord Africa a Lampedusa, viaggio diretto, senza il soccorso delle navi umanitarie . Così oltre 600 Migranti sono arrivati nelle ultime 24 sull'isola a bordo di una ventina di imbarcazioni. Un’impennata... Leggi su feedpress.me

Sanatoria migranti - in Campania boom di richieste Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In un solo mese sono stata presentate 80mila domande per la regolarizzazione dei migranti in Italia e la Campania è prima per numero di richieste presentate per il lavoro agricolo. Di queste ...

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In un solo mese sono stata presentate 80mila domande per la regolarizzazione dei in Italia e la è prima per numero di presentate per il lavoro agricolo. Di queste ... Mondragone - boom di positivi : migranti in fuga e scoppia la guerra del virus Nel giorno in cui la Protezione civile conclude il suo lavoro legato al bollettino giornaliero dei contagi da corona virus (da oggi i dati vengono diffusi dal ministero della Salute), risalgono sia i casi positivi sia i decessi. Sono 34 le nuove ...

Nel giorno in cui la Protezione civile conclude il suo lavoro legato al bollettino giornaliero dei contagi da corona (da oggi i dati vengono diffusi dal ministero della Salute), risalgono sia i casi sia i decessi. Sono 34 le nuove ... Ecco la "fase 3" dei migranti : boom di ingressi illegali in Europa Alessandra Benignetti I dati di Frontex fotografano l'aumento esponenziale dei flussi verso l'Europa dopo il lockdown: nel mese di maggio gli arrivi dei migranti sono triplicati rispetto allo stesso periodo del 2019 I numeri parlano ...

dndjcjdjxj : RT @ilmessaggeroit: #migranti, boom #sbarchi: oltre 600 a #lampedusa in 24 ore - ge_group : RT @ilmessaggeroit: #migranti, boom #sbarchi: oltre 600 a #lampedusa in 24 ore - GazzettaDelSud : #Migranti, è boom di #sbarchi: oltre 600 a #Lampedusa in sole 24 ore - raffaellamucci1 : RT @ilmessaggeroit: #migranti, boom #sbarchi: oltre 600 a #lampedusa in 24 ore - ilmessaggeroit : #migranti, boom #sbarchi: oltre 600 a #lampedusa in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti boom Migranti, è boom di sbarchi: oltre 600 a Lampedusa in sole 24 ore Gazzetta del Sud Migranti, è boom di sbarchi: oltre 600 a Lampedusa in sole 24 ore

Dal Nord Africa a Lampedusa, viaggio diretto, senza il soccorso delle navi umanitarie. Così oltre 600 migranti sono arrivati nelle ultime 24 sull'isola a bordo di una ventina di imbarcazioni. Un’impen ...

Migranti: boom sbarchi, oltre 600 a Lampedusa in 24 ore. Viminale cerca centri quarantena. Regolariz

ROMA, 10 LUG - Dal Nord Africa a Lampedusa, viaggio diretto, senza il soccorso delle navi umanitarie. Così oltre 600 migranti sono arrivati nelle ultime 24 sull'isola a bordo di una ventina di ...

Dal Nord Africa a Lampedusa, viaggio diretto, senza il soccorso delle navi umanitarie. Così oltre 600 migranti sono arrivati nelle ultime 24 sull'isola a bordo di una ventina di imbarcazioni. Un’impen ...ROMA, 10 LUG - Dal Nord Africa a Lampedusa, viaggio diretto, senza il soccorso delle navi umanitarie. Così oltre 600 migranti sono arrivati nelle ultime 24 sull'isola a bordo di una ventina di ...