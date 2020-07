Microsoft Flight Simulator torna con una closed beta questo mese (Di venerdì 10 luglio 2020) Avviso a tutti i piloti: preparatevi perché alla fine di questo mese Microsoft Flight Simulator tornerà con una closed beta. I test di Microsoft Flight Simulator inizieranno il 30 luglio una volta che la build sarà sottoposta al test finale.A coloro che hanno partecipato all'alfa verrà concesso l'accesso alla closed beta e di recente sono stati pubblicati più inviti a coloro che si sono iscritti. Ulteriori inviti alla closed beta verranno inviati al programma Insider man mano che le cose proseguiranno. Se siete tra i fortunati che riceveranno un invito, assicuratevi di avere letto bene i requisiti minimi e consigliati ... Leggi su eurogamer

