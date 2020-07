Luciano Moggi, dai trionfi con Napoli e Juventus a Calciopoli (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ nato il 10 luglio 1937 a Monticiano. Luciano Moggi è uno dei dirigenti più vincenti e più discussi del calcio italiano. Iniziò alle dipendenze di Allodi. Luciano Moggi nasce a Monticiano, in provincia di Siena, il 10 luglio 1937. Da sempre appassionato di calcio, gioca a livello dilettantistico. Lavora nelle Ferrovie dello Stato ma non smette di interessarsi al pallone. All’ombra di Allodi Moggi entrò nel calcio maggiore negli anni settanta e mosse i primi passi come osservatore e scopritore di nuovi talenti per la Juventus alle dipendenze del direttore generale Italo Allodi, chiamato nel 1970 dopo il ciclo trionfale con l’Inter. Tra i suoi primi colpi, Gentile, Scirea e un sedicenne Paolo Rossi. Tra Roma e ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Luciano Moggi, dai trionfi con Napoli e Juventus a Calciopoli - zazoomblog : Buon compleanno Luciano Moggi Daniele Adani Martina Colombari… - #compleanno #Luciano #Moggi #Daniele - romadailynews : Buon compleanno Luciano Moggi, Daniele Adani, Martina Colombari…: Buon compleanno Luciano… - masce74 : #VeronaInter SPIEGATEMI IL Sensor dei cambi all'87'. Secondo me Conte ha perso una mazzetta da Luciano Moggi. Non… - ArrigoFu : @a_d_p_7 @anonimo734 @Ruttosporc @forumJuventus Dei 36 imputati iniziali (7 arbitri, più Paparesta la cui posizione… -