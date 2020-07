Linguine tonno e limone (Di venerdì 10 luglio 2020) Linguine tonno e limone Ormai l’estate è arrivata e come da consuetudine non si mangia altro se non pesce, questa ricetta di Linguine tonno e limone è veramente perfetta per queste giornate calde. Il piatto è veramente fresco e leggero, perfetto per chi vuole rimanere a dieta in vista della prova costume. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 360 g di pasta220 g di tonno in scatola1 limone1/2 cipolla piccola1 spicchio d’aglioPrezzemolo fresco q.b.Sale fino q.b.Peperoncino piccante (Facoltativo)5-6 cucchiai di olio evoCome prima cosa portate una pentola piena di acqua sul fuoco e attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione. Quando l’acqua sarà ... Leggi su termometropolitico

Pasta tonno e limone: piatto POVERO ma delizioso in 10 minuti

Mettete a bollire l’acqua per la pasta, grattugiate la scorza del limone e mettetela in una ciotola. Sbucciate e affettate lo scalogno, mettetelo in una padella antiaderente a rosolatelo con olio e sa ...

Mettete a bollire l'acqua per la pasta, grattugiate la scorza del limone e mettetela in una ciotola. Sbucciate e affettate lo scalogno, mettetelo in una padella antiaderente a rosolatelo con olio e sa ...