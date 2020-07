L’ex medico del Liverpool: “Vi racconto quella volta in cui suturai il pene di Steve Gerrard” (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ex medico del Liverpool, Andrew Massey, ha raccontato al Sun quando fu costretto a ricucire il pene di Steven Gerrard danneggiato dopo uno scontro di gioco durante una partita dei Red contro il Bournemouth in Coppa d’Inghilterra. “Stavo cercando di ricordare la mia preparazione medica ma da nessuna parte ti insegnano come cucire un pene. Ho pensato: ‘Non mi va che il primo pene sia quello di Steven Gerrard’, ma in realtà poi l’ho dovuto fare. Ho guardato i pantaloncini, c’era sangue ovunque e ho pensato ‘wow, deve essere davvero doloroso'”. Grazie a quell’intervento, Massey diventò medico della prima squadra. Fino ad allora, infatti, aveva avuto solo un incarico ... Leggi su ilnapolista

