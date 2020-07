La centrale Sara Tajè a Sassuolo (Di venerdì 10 luglio 2020) Sassuolo, MODENA,- Secondo nome nuovo in casa Green Warriors Sassuolo: dopo Karola Dhimitriadhi, il cui nome è stato ufficializzato nei giorni scorsi, la Società neroverde è lieta di ufficializzare l'... Leggi su corrieredellosport

Novarese di 187 centimetri, Sara muove i primi passi nel mondo della pallavolo nel settore giovanile dell'Asystel Novara. A 14 anni, passa poi all'Igor Novara dove resta per quattro stagioni e nel cor ...