Juve, Blanc: "Rabiot? Ho avuto problemi con lui ma non si rende conto di quanto sia forte. Che coppia con Pogba!" (Di venerdì 10 luglio 2020) Laurent Blanc, ex difensore dell'Inter ed ex tecnico del PSG, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della crescita di Adrien Rabiot. Il tecnico ha svelato di aver avuto dei problemi con l'attuale centrocampista della Juventus. Rabiot? "Adrien non è più un ragazzino, ma è pur sempre un classe ‘95. A parte la breve esperienza al Manchester City a 14 anni, questa per lui è la prima vera avventura da adulto fuori casa, lontano dalla Francia. Un tempo di adattamento al calcio italiano e a un grande... Leggi su 90min

Dalla_SerieA : Blanc: “E ora vedrete com’è forte Rabiot” - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Blanc Blanc: “E ora vedrete com’è forte Rabiot” Tuttosport Juve, Blanc: "Rabiot? Ho avuto problemi con lui ma non si rende conto di quanto sia forte. Che coppia con Pogba!"

Laurent Blanc, ex difensore dell'Inter ed ex tecnico del PSG, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della crescita di Adrien Rabiot. Il tecnico ha svelato di aver avuto dei problemi con l'attuale ...

Juventus, Blanc: “Rabiot è un grande talento, lo vedrei bene in un centrocampo con Pogba”

L’ex allenatore del Psg Laurent Blanc, che ha avuto alla sua corte anche l’attuale calciatore della Juventus Adrien Rabiot, ha parlato proprio del centrocampista francese ai microfoni di Tuttosport: “ ...

Laurent Blanc, ex difensore dell'Inter ed ex tecnico del PSG, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della crescita di Adrien Rabiot. Il tecnico ha svelato di aver avuto dei problemi con l'attuale ...L’ex allenatore del Psg Laurent Blanc, che ha avuto alla sua corte anche l’attuale calciatore della Juventus Adrien Rabiot, ha parlato proprio del centrocampista francese ai microfoni di Tuttosport: “ ...