F1, GP Stiria: Vertsappen un primo posto nelle seconde libere che potrebbe valere la pole (Di venerdì 10 luglio 2020) Max Verstappen pilota della Red Bull è davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del GP F1 di Stiria. Dietro la Mercedes di Valtteri Bottas con un ritardo di 43 millesimi in una ideale prima fila della griglia di partenza. Poi con le Racing Point al 3° e 4° posto Perez e Sroll. Completano la top-10: 5° Carlos Sainz (McLaren, +0"673); 6° Lewis Hamilton (Mercedes, +0"688); 7° Alexander Albon (Red Bull, +0"777); 8° Lando Norris (McLaren, +0"881), che dovrà scontare 3 posizioni di penalità in griglia per un sorpasso a Gasly in regime di bandiere gialle durante le libere1. La sessione potrebbe valere come griglia, se il maltempo del sabato non dovesse consentire lo svolgimento delle qualifiche.FERRARI - Charles Leclerc e Sebastian ... Leggi su itasportpress

GP di Stiria 2020: programma e orari di qualifiche e gara

Dopo l’attesissimo “via” ufficiale alla stagione 2020, avvenuto domenica 5 luglio al Red Bull Ring, il circus iridato si appresta a vivere il secondo impegno dell’anno. E, per la prima volta nella set ...

