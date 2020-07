"Diritti sospesi, colpo di grazia per Salvini". Becchi, la verità sullo stato d'emergenza di Conte (Di venerdì 10 luglio 2020) "Il colpo di grazia per Matteo Salvini". Ne è convinto, Paolo Becchi, che su Twitter commenta con sconcerto misto a rabbia la decisione del premier Giusepe Conte di prorogare lo stato d'emergenza legato al coronavirus al 31 dicembre 2020. "Come avevo immaginato Conte ci ha provato una volta senza successo e ora ci riprova - scrive l'editorialista di Libero -. Il governo può sopravvivere solo grazie all'invenzione di una 'seconda ondata'. Democrazia e Diritti sospesi per altri sei mesi". E a pagarne il conto, secondo Becchi, saranno proprio Salvini, la Lega e il centrodestra, anestetizzati da una politica e un Parlamento di fatto esautorati ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Diritti sospesi Diritti, riprendono i lavori onu sospesi per il covid-19 Redattore Sociale Lunedì la Serie A deciderà se sospendere il contratto per i diritti tv a Sky

L’ordine del giorno è chiarissimo:. «Aggiornamento Sky, valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell’esecuzione del contratto di licenza dei diritti televisivi». Lunedì scorso, il Tri ...

Gazzetta - Lunedì la Serie A deciderà se sospendere il contratto per i diritti tv a Sky: ADL insiste per spegnere il segnale

Altri vorrebbero invece tentare una possibile riconciliazione o comunque non arrivare a scelte estreme. Il giorno dopo, non è una coincidenza, la Lega ha convocato un’assemblea in via d’urgenza”. Ulti ...

L'ordine del giorno è chiarissimo:. «Aggiornamento Sky, valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell'esecuzione del contratto di licenza dei diritti televisivi». Lunedì scorso, il Tri ...