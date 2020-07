Daydreamer Anticipazioni 10 luglio 2020: Sanem attratta da un altro uomo... (Di venerdì 10 luglio 2020) Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Nella Puntata di venerdì 10 luglio 2020. Ecco cosa succederà nell'Episodio in onda su Canale5. Leggi su comingsoon

redazionetvsoap : #DayDreamer Il momento 'brutto brutto' arriverà presto! Ecco le #anticipazioni - angelmor84 : RT @CanYamanTheKing: #DayDreamer ~ Le ali del sogno'?? ~ _ANTICIPAZIONI_ 23° PUNTATA Can è in procinto di partire ma ripensa a Sanem e dec… - Notiziedi_it : DayDreamer raddoppia e ci regala un altro scontro tra Can e Sanem: anticipazioni dal 13 al 17 luglio - granato_serena : #Daydreamer, spoiler al 17 luglio: Can e Sanem sempre più vicini - NOTIZIEWEBLIVE : #Daydreamer, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 24 luglio Video - -