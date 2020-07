Champions League, sorteggio: ecco gli abbinamenti per i quarti (Di venerdì 10 luglio 2020) A Nyon è tempo di sorteggi per i quarti di finale di Champions League e gli ottavi di Europa League, ecco tutti gli accoppiamenti. La pandemia di Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sulle competizioni sportive ed ha portato ad un’improvvisa interruzione di tutti gli eventi in programma. A partire da fine maggio sono … L'articolo Champions League, sorteggio: ecco gli abbinamenti per i quarti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkySport : ULTIM'ORA UEFA CHAMPIONS LEAGUE, confermate sedi ottavi di finale Juventus-Lione all'Allianz, Barcellona-Napoli al… - Gazzetta_it : Il rigore perfetto: #Champions 2003, Milan in trionfo con la freddezza di #Shevchenko - DiMarzio : #ChampionsLeague, gli ottavi si giocheranno negli stadi delle squadre in casa - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #PremierLeague: lo #United vince e vede la #Champions, segna anche #Pogba. Pareggiano #Tottenham e #Everton - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Oggi i sorteggi per la #FinalEight di #ChampionsLeague. -