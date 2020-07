“Bollette incomprensibili”, l’Antitrust attacca i gestori e svela la “truffa” ai consumatori (Di venerdì 10 luglio 2020) “Non si capisce niente”. “Non so quanto devo pagare effettivamente”. “Quando mi hanno proposto l’offerta ho accettato, poi in bolletta ho trovato un altro importo”. Sono queste le frasi più ricorrenti degli utenti alle prese con le sempre più enigmatiche e incomprensibili bollette energetiche. E adesso, finalmente, arriva l’Antitrust a bacchettare i furbetti e a mettere nero su bianco le fregature mascherate che vengono propinate ai cittadini. I gestori di energia, infatti, sono stati accusati, in un’audizione in Senato, di emettere bollette poco trasparenti e comprensibili. Come riporta Il Tempo, secondo il capo di gabinetto dell’Antitrust, Enrico Quaranta, “la complessità e articolazione della bolletta elettrica è tale da compromettere significativamente la trasparenza e la ... Leggi su ilparagone

