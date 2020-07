Bayern Monaco, si cerca il colpo del secolo: all-in su Lionel Messi (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Bayern Monaco starebbe seriamente pensando di attuare un tentativo per l’acquisizione a titolo definitivo di Lionel Messi, stella del Barcellona ed icona del calcio mondiale da più di un decennio. Il talento argentino sarebbe ai ferri corti con il club catalano, per carenza di risultati e cattivi rapporti con dirigenza ed allenatore, i quali starebbero spingendo ‘la Pulce’ a riflettere sul futuro, considerando peraltro un contratto in scadenza nel 2021. Messi avrebbe l’opportunità di liberarsi nel corso dell’estate 2020, conseguenza diretta di una clausola contrattuale con il Barcellona, dunque non sono esclusi colpi di scena improvvisi ed imminenti: i media spagnoli ne sono certi, il Bayern proverà il tutto per tutto e ... Leggi su sportface

Bayern Monaco - l'ambasciatore Elber 'elimina' il Napoli e si proietta ai quarti : "Il Barça è sempre il Barça" Giovane Elber , ambasciatore del Bayern Monaco , ha parlato a margine dei sorteggi di Champions League, eliminando di fatto il Napoli anticipatamente - nelle sue idee - dalla competizione, visto che si attende una sfida ai quarti di finale col ...

Giovane , ambasciatore del , ha parlato a margine dei sorteggi di Champions League, eliminando di fatto il anticipatamente - nelle sue idee - dalla competizione, visto che si attende una sfida ai di finale col ... Bayern - si prepara il colpo del secolo : Leo Messi a Monaco Il Bayern Monaco a capofitto su Leo Messi ? Dalla Spagna dicono di sì dopo che l'argentino ha avuto il classico 'mal di pancia' di fine contratto. In effetti c'è anche voglia di cambiare aria dopo 12 anni al Barcellona e per Messi ...

Il a capofitto su Leo ? Dalla Spagna dicono di sì dopo che l'argentino ha avuto il classico 'mal di pancia' di fine contratto. In effetti c'è anche voglia di cambiare aria dopo 12 anni al Barcellona e per ... Sorteggio Champions : il Napoli troverebbe il Bayern Monaco ai quarti - e Juve o City in semifinale Se il Napoli riuscisse a superare il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions, troverebbe ai quarti di finale della Final Eight la vincente tra Chelsea e Bayern Monaco (ma i tedeschi hanno già vinto l’andata ...

OptaPaolo : 6/6 - L’#Atalanta è una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei che le ha vinto tutte le partite d… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Sorteggi #ChampionsLeague 1° semifinale ?? Juventus/Lione - Real Madrid/Man City ?? Barcelona/… - rostokkio : Eliminando il Barcellona, il Napoli troverebbe il Bayern Monaco. Poi, come mostro finale, il Brasile di Pelè. #ChampionsLeague - CarloMartootchy : RT @sportface2016: #BayernMonaco, possibile tentativo per Lionel #Messi - sportface2016 : #BayernMonaco, possibile tentativo per Lionel #Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Sorteggio Champions - Bayern Monaco: bomber Lewa guida la carica dei campioni riposati TUTTO mercato WEB Sorteggi Champions League, strada in salita per la Juve

Si sono svolti oggi a Nyon i sorteggi per la final eight della Champions League 2020, che si giocherà per la prima volta a turno secco fin dai quarti di finale, con partite in campo neutro. Sorteggio ...

Atalanta, il quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain

L’urna di Nyon ha detto che nel quarto di finale di Champions League 2020-’21 l’Atalanta affronterà il Paris Saint-Germain. Sorteggio poco clemente per i nerazzurri, che affronteranno comunque un matc ...

Si sono svolti oggi a Nyon i sorteggi per la final eight della Champions League 2020, che si giocherà per la prima volta a turno secco fin dai quarti di finale, con partite in campo neutro. Sorteggio ...L’urna di Nyon ha detto che nel quarto di finale di Champions League 2020-’21 l’Atalanta affronterà il Paris Saint-Germain. Sorteggio poco clemente per i nerazzurri, che affronteranno comunque un matc ...