Banca Generali, la raccolta netta a giugno sale a 509 milioni (Di venerdì 10 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – La raccolta netta totale di Banca Generali a giugno è stata pari a 509 milioni di euro, mostrando un’espansione nei volumi rispetto al mese precedente e un’ulteriore accelerazione nel trend di riqualificazione della liquidità avviato nei mesi scorsi. Da inizio anno, la raccolta netta totale ha superato i 2,8 miliardi di euro, “confermando la Banca quale riferimento per la clientela soprattutto nel segmento private”, si legge in una nota.La raccolta di giugno si è concentrata verso soluzioni gestite e di risparmio amministrato con l’impiego della liquidità raccolta nei mesi precedenti. Tutte le ... Leggi su ildenaro

