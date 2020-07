Anp su Rientro a Scuola: Aumentare Aule e Personale Scolastico (Di venerdì 10 luglio 2020) L’Anp si è espressa in merito al protocollo di sicurezza per il Rientro a Scuola sottoscritto da Ministero e Sindacati. In merito alle misure proposte e ai chiarimenti fatti dal Cts su didattica in presenza e distanziamento tra studenti, il presidente dell’Anp ricorda la mancanza di spazi: “Servono decine di migliaia di locali in tutta Italia e calcolando che, secondo quanto riferito dal ministro, gli studenti che faranno lezione fuori dalle Aule sono il 15%, circa 1 milione e 200mila, resteranno fuori 40mila classi“. L’Anp poi ricorda che, dividendo gli studenti, le risorse umane dovranno Aumentare. “Sarà per questo necessario incrementare la consistenza dell’organico dei collaboratori scolastici” conclude il presidente Giannelli. Leggi su youreduaction

