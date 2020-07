Verona, Veloso ci crede: “Facciamo più punti possibili. Poi si vedrà…” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Verona conquista un punto prezioso contro l'Inter grazie a un gol di Miguel Veloso nel finale. Il centrocampista portoghese esulta per la sua marcatura decisiva per salvare gli scaligeri. La squadra di Ivan Juric resta aggrappata al treno per la conquista dell'ultimo posto per l'Europa League.caption id="attachment 983515" align="aligncenter" width="723" Veloso (Twitter Verona)/captionLE PAROLE DI VelosoMiguel Veloso analizza il momento dell'Hellas Verona, impegnato nella lotta per l'Europa League, ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento di aver segnato, cerco sempre di dare una mano ai compagni. Il nostro obiettivo è continuare a fare più punti possibile. Ricordiamoci da dove siamo partiti. Il nostro obiettivo era salvarci e ora ... Leggi su itasportpress

HellasVeronaFC : ?? | #VeronaInter 1-0 ? | 47' pt ?? | Un super gol di Lazovic, il palo di Veloso: Verona avanti con merito all’inter… - SkySport : VERONA-INTER 2-2 Risultato finale ? ? #Lazovic (2') ? #Candreva (49') ? aut. #DiMarco (55') ? #Veloso (86') ? ?… - hanifasyd : RT @FcInterNewsit: Verona, Veloso al 90': 'L'Inter ha grandi giocatori, ci vuole calma ma non c'è pazienza nelle big' - TommasoArmando : Oggi con una sedia di paglia in porta al posto del citofono sloveno finiva 1-2 a star stretti. Tiro di Lazovic che… - Corriere : Verona-Inter 2-2: Candreva evita la caduta libera, il pari riapre la crisi -