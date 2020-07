Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 20:10 (Di giovedì 9 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio una nuova proposta Entro il weekend che tuteli l’interesse pubblico a partire dalla revisione delle tariffe da risorse compensative da cambio di passo su manutenzione e controlli questo l’ultima del governo ad Asti per evitare la revoca della concessione le proposte avanzate fino a ora sarebbe stato ribadito al tavolo del Ministero dei Trasporti non sono soddisfacenti e non possono interrompere la procedura di risoluzione della concessione i metodi ingresso in Italia per chi arriva da altri 13 paesi a rischio virus e lo dispone un’ordinanza del Ministero della Salute tra i paesi bosnia-herzegovina Brasile Bangladesh moldovia Perù Repubblica Dominicana nel mondo la pandemia nella sua fase più acuta non possiamo ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - fanpage : Una serie di nuovi contagi di coronavirus preoccupa il Paese #9luglio - sole24ore : Coronavirus Italia, ultime notizie: Gimbe, nelle ultime due settimane nessuna regione a contagi zero… - PianetaMilan : .@BrunoLonghi7: '#Rangnick dovrà essere grato a #Pioli. #Maldini? Ottimo operato' - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 20:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -