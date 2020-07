Tor Bella Monaca – Nanni: albero cade su cortile e recinzione (Di giovedì 9 luglio 2020) Tor Bella Monaca – Nanni: albero cade su cortile e recinzione – “Nella tarda mattinata di oggi una parte consistente di un albero di alto fusto presente su un’area pubblica, si è abbattuto sulle recinzioni di un’abitazione e di un cortile in un condominio di Via dell’Archeologia 3, a Tor Bella Monaca. La caduta dell’alberatura ha colpito solo cose materiali e fortunatamente non c’è stato nessun danno alle persone, soprattutto bambini che a dire degli inquilini potevano trovarsi in quell’area. Dopo la caduta sono arrivati gli operai dell’ufficio giardini che hanno liberato l’area, tagliando e rimuovendo i grossi tronchi ... Leggi su romadailynews

