Stati generali e alleanze. Giallo sull’incontro tra Casaleggio e Di Maio. Nessuna conferma sul faccia a faccia. E i nodi sul tavolo restano aperti (Di giovedì 9 luglio 2020) L’incontro tra Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ex capo politico del Movimento e David Casaleggio, figlio del fondatore Gianroberto, previsto per ieri doveva chiudere la tappa del Grand Tour, come si diceva nell’Ottocento, che lo ha portato ad incontrare a Roma nell’ordine Alessandro Di Battista, il gruppo dirigente di Rousseau e Giuseppe Conte. Tuttavia, per tutto il pomeriggio, si è aspettata notizia dell’incontro che fino all’ora di cena non c’è stato. Ma l’incontro fisico non è tanto importante quanto quello simbolico che ha una sua valenza perché è stato comunque annunciato. Casaleggio che, come abbiamo scritto ieri, rappresenta più l’anima movimentista originaria vicino, tramite Di Battista, al sovranismo Gialloverde non ... Leggi su lanotiziagiornale

