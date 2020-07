Salvini: “Ecce Bombo? Beato Conte che ride, gli italiani non se lo possono permettere” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – Matteo Salvini come Michele Apicella, il protagonista di Ecce Bombo, film di Nanni Moretti? Il leader della Lega non raccoglie la suggestione evocata ieri dal premier Giuseppe Conte. Leggi su dire

Gandalf1948 : RT @Libero_official: L'affondo di #Salvini contro #Conte per la battuta su #EccoBombo: 'Ma cos'ha da ridere?' #lariachetira - Mimmo_Ble : RT @DioAbbiPieta: Il premier sfotte Meloni e Salvini: 'C'è un po' di difficoltà a concordare con l'opposizione un luogo e un tempo in cui c… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: L'affondo di #Salvini contro #Conte per la battuta su #EccoBombo: 'Ma cos'ha da ridere?' #lariachetira - maryfagi : RT @Libero_official: L'affondo di #Salvini contro #Conte per la battuta su #EccoBombo: 'Ma cos'ha da ridere?' #lariachetira - Adnkronos : #Salvini: 'Io come #EcceBombo? Fossi Conte avrei poco da ridere' -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Ecce Salvini: «Domani non vado da Conte» Sì di Meloni: «L'invito è arrivato» Corriere della Sera