Roberta Ragusa, il figlio Daniele Logli gela tutti: “Non è stato papà ad ucciderla” (Di giovedì 9 luglio 2020) Omicidio Roberta Ragusa, in una lettera pubblicata dal settimanale ‘Giallo’, il figlio di Antonio Logli respinge le accuse di plagio e si dice sicuro dell’innocenza del padre. La scomparsa di Roberta Ragusa dalla sua villa di Gello nel 2012 è uno dei misteri più grandi degli ultimi anni. Secondo la ricostruzione della procura, la donna … L'articolo Roberta Ragusa, il figlio Daniele Logli gela tutti: “Non è stato papà ad ucciderla” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

gianny0162 : RT @fattoquotidiano: Omicidio Roberta Ragusa, la difesa chiede la revisione del processo per Antonio Logli: “La donna avvistata in Liguria… - calabrianewsit : 'Roberta Ragusa avvistata in Liguria' - - BiagioPascarel2 : @Adnkronos Non si può chiedere revisione del processo solo perché un probabile alticcio ha visto Roberta Ragusa,son… - bizcommunityit : Roberta Ragusa sparita, il marito in cella. 'Vista in Liguria: caso da riaprire' - BortoneMauro : RT @Adnkronos: '#RobertaRagusa avvistata in #Liguria', chiesta revisione processo -