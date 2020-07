Regionali Campania, Beneduce: “Per me De Luca è come l’albero della vita” (Di giovedì 9 luglio 2020) NAPOLI – “Di De Luca apprezzo il suo piglio deciso, non guarda ne’ a destra ne’ a sinistra. Io vedo De Luca come l’albero della vita e l’albero non e’ ne’ di destra ne’ di sinistra”. Lo ha spiegato in conferenza stampa la consigliera regionale Flora Beneduce che ha lasciato Forza Italia, dopo cinque anni di opposizione in Consiglio, per sostenere il governatore uscente del Pd Vincenzo De Luca e candidarsi alle prossime elezioni con il movimento Campania Libera. Leggi su dire

matteosalvinimi : ...Dov'è il 'fascismo'? A me questo sembra solo BUONSENSO. Sta a voi, a partire dalle elezioni regionali di settemb… - SkyTG24 : Regionali 2020, De Luca: 'La Campania diventi l'area di un nuovo miracolo economico' - giornalettismo : Si, #GimmiCangiano, il candidato alle #Regionali in Campania di #FratellidItalia, ha scelto come slogan della sua c… - Ernesto29296958 : RT @RadioSavana: Luca Caiazzo, detto Lucariello, candidato M5s alle regionali in Campania. Dopo il Dj e il Bibitaro ci mancava solo il Rapp… - Wlajuventus36 : RT @RadioSavana: Luca Caiazzo, detto Lucariello, candidato M5s alle regionali in Campania. Dopo il Dj e il Bibitaro ci mancava solo il Rapp… -