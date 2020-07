Piccioni decapitati ad Ostia, Sabella: ‘Forse un avvertimento, in terre di mafia non tutto è come sembra’ (Di giovedì 9 luglio 2020) Sabella: “Piccioni decapitati ad Ostia? Non so se sia un avvertimento per la sindaca Raggi, aspettiamo perché in terre di mafia non sempre tutto è come sembra. E’ chiaro che si tratta di un atto dal sapore intimidatorio. E’ in atto una sorta di camorrizzazione di Roma, questa è la cosa più inquietante. La criminalità nella capitale si muove facendo il verso alla camorra, lo vediamo nell’organizzazione delle piazze di spaccio. Se non recuperiamo legalità in quella zona, Ostia rischiamo davvero di perderla. Io candidato sindaco di Roma? Candidarmi a sindaco di Roma significherebbe che poi dovrei stare altri 5 anni fuori da Roma. Il 30 ottobre scade il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

