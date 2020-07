L’Udinese torna a sorridere: Spal travolta 3-0, salvezza più vicina (Di giovedì 9 luglio 2020) Niente amnesie. Stavolta l'Udinese non si distrae nel finale, contrariamente a quanto accaduto con il Genoa. I friulani ipotecano la salvezza andando a vincere il match cruciale contro la Spal con un rotondo 3-0. Un risultato che premia il buon calcio espresso dagli uomini di Gotti e, contemporaneamente, condanna la squadra di Di Biagio alla retrocessione. Gli emiliani non riescono a incidere ed escono dalla partita una volta andati in svantaggio.caption id="attachment 989371" align="alignnone" width="1024" Stefano Okaka, Udinese (Getty Images)/captionIL MATCHPer la Spal è forse l'ultimissimo appello per mantenere viva una piccola speranza nella salvezza. Per l'Udinese si tratta di un incontro cruciale per tirarsi fuori dai guai. Dunque le motivazioni non mancano a entrambe le formazioni, ma i friulani trovano ... Leggi su itasportpress

